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        Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı

        Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Baz görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı

        Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Baz görevine başladı.

        Prof. Dr. Baz, rektörlükte gerçekleştirilen törenle eski rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'tan görevi devraldı.

        Törende konuşan Alkış, 4 yıldır bu görevde bulunduğunu belirterek, rektörlüğün önemli bir vazife olduğunu söyledi.

        Alkış, "Yönetim olarak olabildiğince mevzuat çizgisinde hareket etmeye gayret ettik. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yeni yönetim inşallah daha ileri seviyeye götürür. Hocamızı tebrik ediyorum, yeni görevi hayırlı olsun." dedi.

        Rektör Baz da Şırnak Üniversitesinde 16 yıldır farklı görevlerde bulunduğunu ve Prof. Dr. Alkış ile de 4 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

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        Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Baz, şöyle konuştu:

        "Temennimiz ve duamız bu bayrak değişiminin şehrimizi ve ülkemizi bulunduğu seviyeden daha iyi bir noktaya getirmesidir. Üniversitemizin 4 yılı, şehrimizin de 10 yılıyla alakalı 40 proje planlamamızı yaptık. İnşallah her güzel şey devam edecek. Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahibiz. Çok kıymetli akademisyenlerimiz ve idari personelimiz var. Şırnak Cudi Dağı'nın gölgesinde ve Hazreti Nuh'un ruhunu taşıyan bir şehir. Bununla alakalı şehrimizi ulusal çerçevede tanıtmak için gayret edeceğiz."

        Törene akademisyenler ve idari personel katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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