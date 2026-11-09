Şırnak'ta 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Meraların kar altında kalmasıyla besiciler, koyunlarını saman ve yemle beslemeye başladı.
ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Meraların kar altında kalmasıyla besiciler, koyunlarını saman ve yemle beslemeye başladı.
Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’ndaki Yeşilöz köyünde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla, yayla ve çevresindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada güzel görüntüler oluştu. Merada otlayan koyun sürüleri de kar yağışına yakalandı. Otlatma alanlarının karla kaplanması, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin işini zorlaştırdı. Kış mesaisine başlayan besiciler, sürülerini beslemek için açık alana saman serip yem dağıttı.
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