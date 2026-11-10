Silopi'de resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Şırnak'n Silopi ilçesine bağlı Özgen köyündeki Özgen İlkokulunda, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Giriş: 10.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
Şırnak'n Silopi ilçesine bağlı Özgen köyündeki Özgen İlkokulunda, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan öğrenciler, Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma temalarını resimlerine yansıttı.
Yarışmada, başarılı olan öğrencilere ödülleri okulda düzenlenen törenle verildi.
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