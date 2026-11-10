Silopi'de kadınlara girişimcilik eğitimi verildi

Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından verilen eğitimde, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını destekleyecek yöntemler de değerlendirildi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) koordinasyonunda düzenlenen çevrim içi seminerde, kadınlara evde üretim, girişimcilik ve vergi muafiyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

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