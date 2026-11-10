Şırnak'ta Atatürk, vefatının 88'inci yılında törenle anıldı

Şırnak’ta, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05’te sirenler çaldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte törene katılanlar ve çevredeki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

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