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        Şırnak'ta 8 bin fidan toprakla buluştu

        Şırnak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ın yüzde 43'ünün ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Bu güzel tabiatımızı korumak zorundayız. Kaynaklarımızı gelecek nesillerden ödünç aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Şırnak'ta 8 bin fidan toprakla buluştu

        Şırnak’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak’ın yüzde 43’ünün ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Bu güzel tabiatımızı korumak zorundayız. Kaynaklarımızı gelecek nesillerden ödünç aldık" dedi.

        Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Şırnak’ta da binlerce fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, kent genelinde 8 bin fidan dikildi. Program kapsamında Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki alanda "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Şırnak’ta kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, askerler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakılması mesajı verildi.

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        Programa Şırnak Valisi Birol Ekici, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

        "Şırnak’ın yüzde 43’ü ormanlarla kaplı"

        Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında dünya genelinde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, 2000 yılından bu yana 7,5 milyar ağacın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine de dikkat çeken Ekici, bu yılki etkinliğin "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sırada yer aldığını belirten Vali Ekici, "Bugün yaptığımız ağaçlandırmalarla Birleşmiş Milletler açısından dünyada en çok ağaçlandırma yapan dördüncü ülke, Avrupa’da ise birinci ülke konumundayız. Ülkemizin yüzde 30’u, Şırnak’ın ise yüzde 43’ü ormanlarla kaplı. Biz orman zengini bir ülkeyiz ve dünyaya nefes veriyoruz" diye konuştu.

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        Şırnak’ın orman varlığının korunmasında vatandaşların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Ekici, özellikle göçer vatandaşlar ve hayvan sahipleriyle ormanların karşılıklı fayda esasına göre kullanılmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi. Ormanların korunması konusunda tavizsiz bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Vali Ekici, "Vatandaşlarımız ormanlarımızı daha çok koruyor. Biz de valilik, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyemiz olarak ağaç kesimine karşıyız. Biz, ‘Yaş kesen baş keser’ anlayışının ve ‘Yarın kıyamet kopuyor olsa bile elindeki fidanı dik’ inancının mensuplarıyız. Bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Doğayı gelecek nesillerden ödünç aldık"

        Gençlerin ve çocukların ağaçlandırma etkinliklerine katılmasının kendisini mutlu ettiğini vutgulayan Vali Ekici, doğal kaynakların yalnızca bugünün ihtiyaçları için değil, gelecek nesillerin yaşam hakkı gözetilerek korunması gerektiğini söyledi. Vali Ekici, "Kaynaklarımızı sadece kendimiz için değil, gelecek nesillerden ödünç aldığımız için kullanıyoruz. Bu güzel tabiatımızı korumak zorundayız ve korumaya devam edeceğiz. Hayvan varlığımızı, bitki örtümüzü, böceklerimizi, yaban hayatımızı, dağ keçilerimizi, geyiklerimizi ve kekliklerimizi korumak zorundayız. Bunun için tüm kamu kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

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        Vatandaşlara ormanlara sahip çıkma çağrısında bulunan Ekici, Şırnak’ın sahip olduğu doğal zenginliğin korunmasında toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü kaydetti.

        "Şırnak’ta yeşil alanları artırmaya devam edeceğiz"

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da ağaçlandırmanın ve yeşil alanların kentlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak yeşillendirme çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi. Etkinliğe kamu kurumları ve gençlerle birlikte katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yarka, "Ağacın, yeşilliğin ve ormanlarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle tüm kurumlarımız ve gençlerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Görevimizin başında olduğumuz sürece Şırnak Belediyesi olarak ağaca ve yeşilliğe önem vermeye devam edeceğiz. Millet Bahçesi’nde ve kentimizin orta refüjlerinde yeşillendirme ve ağaç dikimine büyük önem veriyoruz. Dikilen ağaçları korumayı da sürdüreceğiz" dedi.

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        Düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Can sularının verilmesiyle tamamlanan etkinlikte, Şırnak’ta oluşturulan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanına da ilk fidanlar dikildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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