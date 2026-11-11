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        Şırnak'ta Belediye Başkanı Yarka ve AK Parti İl Başkanı Erkan, basın mensuplarıyla buluştu

        Şırnak'ta Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Şırnak'ta Belediye Başkanı Yarka ve AK Parti İl Başkanı Erkan, basın mensuplarıyla buluştu

        Şırnak'ta Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yarka, 7 yıl önce göreve geldiklerini belirterek, bu zamana kadar yaptıkları çalışmalarla şehri modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

        Bu çalışmaların vatandaşlardan takdir gördüğünü ifade eden Yarka, " Şırnak'ta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girilmedik sokak kalmayacak. Hizmetin herkese 12 mahallenin tamamına ulaşması için de çalışma yürütüyoruz. Şırnak'ta sokaklarda bir karış çamurlu yol görmeyeceksiniz. Gecenin hangi saatinde olursa olsun her zaman ihtiyaçları karşılamak için milletimizin hizmetindeyiz, böyle de devam edeceğiz." dedi.

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        AK Parti İl Başkanı Erkan da son 6 ayda çok yoğun bir üyelik çalışması yaptıklarını, partiye 5 bini aşkın katılım olduğunu belirtti.

        Hane ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini ifade eden Erkan, bu kapsamda 5 binin üzerinde haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

        Erkan, "Yaptığımız bütün faaliyetler,bütün siyasal çalışmalar bu toplumun refahını ve huzurunu artırmaya yöneliktir. AK Parti'nin temel hassasiyet noktası milletin refahı ve huzurudur ve böyle olmaya da devam edecektir. Gerek belediyelerimizle gerek milletvekilimizle gerekse de teşkilatlarımızla birlikte bu milletin hassasiyetlerini biliyoruz. Bu hassasiyetlere de sonuna kadar riayet etmeye devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye süreci yalnızca terörün son bulması değil refahın, kalkınmanın ve yatırımların en uç noktaya çıkmasıdır. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'deki her bir bireyin ekonomik refahını, sosyal ve politik refahını, kalkınmasını sağlayacak en önemli hamledir. Bu sürece sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Yarka ve Erkan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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