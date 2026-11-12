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        Cizre'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için "Bed-i Besmele" coşkusu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nuh'un Gemisi 46 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Hz. Nuh Camisinde düzenlenen 'Bedi Besmele' programıyla eğitim hayatına ilk adımlarını attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Cizre'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için "Bed-i Besmele" coşkusu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nuh'un Gemisi 46 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Hz. Nuh Camisinde düzenlenen 'Bedi Besmele' programıyla eğitim hayatına ilk adımlarını attı.

        Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı Nuh'un Gemisi 46 yaş Kur'an kursu öğrencileri için anlamlı bir "Bedi Besmele" töreni düzenlendi. Programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre İlçe Müftüsü Muhammed Özdemir, Şube Müdürü Reşit Katmış ve veliler katıldı. Törende öğrenciler tarafından Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler ve sureler okundu. Etkinlikte dualar edilirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Programda konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, çocuklarını erken yaşta kurslara gönderen velilere teşekkür ederek onları tebrik etti. Baycar, çocukların şimdiden bir dile, hafızaya, kalbe ve zihne sahip olduğunu, temiz bir zihinle aldıklarını hayatlarına kattıklarını söyledi. 7 yaştan sonra alınanların yerinin doldurulmasının zor olduğunu belirten Baycar, 40 yaşında olmasına rağmen yeni bir şeyi öğrenmenin kendisi için bile güç olduğunu ifade etti. Hafızlık eğitimleri ve yaz programları gibi birçok hizmetin bulunduğunu hatırlatan Kaymakam Baycar, en güzel hizmetlerden birinin 46 yaş Kur'an kursları olduğunu vurguladı. Kurslarda yalnızca Kur'anı Kerim'in öğretilmediğini, aynı zamanda ahlak ve güzel huyların da kazandırıldığını dile getiren Baycar, insanın sözle değil, yaşantısı, ahlakı ve tavrıyla Müslüman olduğunu belirterek, görevlilerin asıl amacının çocukları güzel ahlakla yetiştirmek ve onlara doğru yolu göstermek olduğunu söyledi.

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        Cizre Müftüsü Muhammed Özdemir, en büyük dileklerinin çocukları izlemek, neşelerine ortak olmak ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek olduğunu söyledi. Her çocuğun hayat yolculuğunda Kur'an'la ve Hz. Peygamber'in yoluyla yönünü belirlemesini, Peygamber'e ümmet, devletine, milletine ve ailesine hayırlı bir evlat olarak yetişmesini dileyen Özdemir, programın düzenlenmesinde emeği geçen hocalara ve görevlilere teşekkür etti. Çocuklara seslenen Özdemir, Kur'an'ın onlar için rehber, yol gösterici, lamba ve fener olmasını, hayat yolculuklarında önlerini aydınlatmasını temenni ederek, hepsinin anne babasına, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olmasını diledi.

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