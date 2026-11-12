Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıdığı öğrenilen 47 AEA 0321 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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