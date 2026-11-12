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        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a yük taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a yük taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıdığı öğrenilen 47 AEA 0321 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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