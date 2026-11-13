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        Şırnak Lisesi'nde kariyer buluşması

        Şırnak Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında gazeteci ve akademisyenler öğrencilerle buluştu. Programda gazeteciler ve akademisyenler üniversite ve meslek seçiminde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Şırnak Lisesi'nde kariyer buluşması

        Şırnak Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında gazeteci ve akademisyenler öğrencilerle buluştu. Programda gazeteciler ve akademisyenler üniversite ve meslek seçiminde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

        Şırnak'ta öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemelerine ve doğru meslek tercihi yapmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen ‘Kariyer Günleri', dikkat çeken isimleri gençlerle buluşturdu. Şırnak Lisesi tarafından gerçekleştirilen programda gazetecilikten akademisyenliğe uzanan farklı meslek alanları ele alınırken, öğrenciler mesleklerin mutfağından gelen isimlerin deneyimlerini dinleme fırsatı buldu. Lisenin konferans salonunda düzenlenen programa GazeteciYazar Mahmut İbrahimoğlu, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus İbrahimoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Akdeniz katıldı.

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        Programın dikkat çeken konuklarından GazeteciYazar Mahmut İbrahimoğlu, kaleme aldığı "Koçername" adlı kitabın ortaya çıkış hikayesini öğrencilerle paylaştı. Kitabın 14 yıllık araştırma ve emeğin ürünü olduğunu belirten İbrahimoğlu, hazırlık sürecinde 52 bin kilometre yol kat ettiğini anlattı. Uzun soluklu araştırma sürecinde edindiği deneyimleri aktaran İbrahimoğlu, gazetecilik mesleğinin yalnızca haber yazmaktan ibaret olmadığını, araştırma, gözlem, emek ve kararlılık gerektirdiğini vurguladı. Öğrencilere meslek hayatından örnekler veren İbrahimoğlu, merak etmenin, araştırmanın ve hedefler doğrultusunda sabırla çalışmanın önemine dikkat çekti.

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        Şırnak Üniversitesi akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Yunus İbrahimoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Akdeniz de öğrencilerle kendi uzmanlık alanları ve akademik kariyer yolculuklarını paylaştı. Üniversite eğitimi, bölüm tercihleri, mesleki gelişim ve akademik kariyer süreçleri hakkında bilgi veren akademisyenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geleceklerini planlamalarının önemini anlattı. Programda gençlerin meslek seçerken yalnızca popüler alanlara yönelmek yerine kendi hedeflerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

        Şırnak Lisesi Müdürü Devran Cavlak, öğrencilerin meslek seçimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla okulda düzenli olarak Kariyer Günleri programları gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencileri farklı meslek gruplarından isimlerle buluşturduklarını ifade eden Cavlak, bu etkinliklerle gençlerin meslekleri yakından tanımalarını, doğru tercihler yapmalarını ve gelecek hedeflerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını kaydetti.

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        Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, mesleki deneyimlerin paylaşılması ve gelecek planlamasına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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