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        Şırnak'ta göçerlerin karla kaplı yolları açıldı

        Şırnak'ta yağan kar sonrası yolları kapanan köylülerin imdadına elektrik hattı çeken ekipler yetişti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta kalan göçer ailelerin yolları kepçeyle açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Şırnak'ta göçerlerin karla kaplı yolları açıldı

        Şırnak'ta yağan kar sonrası yolları kapanan köylülerin imdadına elektrik hattı çeken ekipler yetişti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta kalan göçer ailelerin yolları kepçeyle açıldı.

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli kar yağışı sonrası yolları kapanan Yeşilöz köyündeki yaylalarda kalan vatandaşların yolları elektrik hattı çeken ekipler tarafından açıldı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği köy ve yayla yollarında çalışan firma, iş makinalarıyla kapalı olan yolları açarak göçerlere ulaştı. Yaylalarda kalan göçerlerin yolunu açan ekiplerin çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Karlı dağlarda kalan göçerler ise yol açıldıktan sonra sıcak bölgelere geçmek için yola çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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