Şırnak'ta göçerlerin karla kaplı yolları açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli kar yağışı sonrası yolları kapanan Yeşilöz köyündeki yaylalarda kalan vatandaşların yolları elektrik hattı çeken ekipler tarafından açıldı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği köy ve yayla yollarında çalışan firma, iş makinalarıyla kapalı olan yolları açarak göçerlere ulaştı. Yaylalarda kalan göçerlerin yolunu açan ekiplerin çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Karlı dağlarda kalan göçerler ise yol açıldıktan sonra sıcak bölgelere geçmek için yola çıktı.

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