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        Silopi'de 300 sporcu şampiyonluk için file önünde

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında yarı final heyecanı geride kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Silopi'de 300 sporcu şampiyonluk için file önünde

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında yarı final heyecanı geride kaldı.

        Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, turnuvanın yarı final müsabakalarını izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Yoğun katılımın ve büyük bir rekabetin yaşandığı turnuvada 25 takımda toplam 300 sporcu mücadele etti. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyon, katılımcılardan ve izleyicilerden ilgi gördü.

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        Öte yandan Silopi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çok sayıda branşta kurs faaliyetleri yürütülüyor. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda voleybol, tenis, basketbol, hentbol, dart, okçuluk, atletizm, futbol, masa tenisi, pilates, boks, fitness, yüzme, çim hokeyi ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta spor kursları düzenleniyor. Silopi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, tüm öğrencileri sportif faaliyetlere, vatandaşları ise eğitim, kültür ve sanat kurslarına katılmaya davet etti.

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