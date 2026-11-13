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        Silopi'de 250 dönümlük yeni alan ağaçlandırılacak

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen Yeşil Silopi Projesi kapsamında, geçen yıl 100 dönümde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının ardından bu yıl 250 dönümlük yeni alanın daha yeşillendirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Silopi'de 250 dönümlük yeni alan ağaçlandırılacak

        Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen Yeşil Silopi Projesi kapsamında, geçen yıl 100 dönümde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının ardından bu yıl 250 dönümlük yeni alanın daha yeşillendirilmesi hedefleniyor.

        Silopi Kaymakamlığı öncülüğünde, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla sürdürülen proje çerçevesinde, geçen yıl 100 dönümlük alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Çalışmaların bu yıl daha geniş bir alana yayılması planlanırken, 250 dönümlük yeni alanın fidanlarla buluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında Silopi şehir merkezinin çevresinde bulunan ağaçlandırmaya uygun alanların etaplar halinde yeşil alanlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yapılacak çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarının artırılması, daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Silopi bırakılması hedefleniyor. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Yeşil Silopi Projesinin yalnızca fidan dikiminden ibaret olmadığını, oluşturulan yeşil alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşların projeye destek vermesinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Partal, "Yeşil Silopi Projesi ile ilçemizin yeşil alanlarını artırmayı ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 dönümlük alanda gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını bu yıl 250 dönümlük yeni alanla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ancak bizim için önemli olan yalnızca fidanları toprakla buluşturmak değil, diktiğimiz ağaçları koruyarak büyümelerini sağlamaktır. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın desteğini önemsiyoruz. Daha yeşil bir Silopi için hep birlikte hareket etmeli, oluşturduğumuz yeşil alanlara sahip çıkmalıyız'' dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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