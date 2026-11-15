Şırnak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolunun Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli'nde çarpıştı.

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