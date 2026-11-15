Arslan Tatar Uludere'de temaslarda bulundu

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Uludere ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programında çok sayıda köy ve mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Uludere ilçesinde çıkarma yaptı. İlçeye bağlı köy, mahalle ve yerleşim yerlerini kapsayan ziyaret programında vatandaşlarla buluşan Tatar, kanaat önderleri, muhtarlar, korucuları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek bölgenin öncelikli sorunlarını, taleplerini ve geleceğe yönelik beklentilerini dinledi. Tatar, ziyaretlerinde yalnızca vatandaşlarla buluşmakla kalmadı, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımları da yerinde inceledi. Kırsal kalkınma, hayvancılık, eğitim ve ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendiren Tatar, Şırnak’ın her noktasına hizmet götürmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Uludere’nin köylerinde gönül buluşmaları

Tatar’ın programının geniş bölümünü vatandaşlarla gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretleri oluşturdu. Uludere merkezindeki buluşmaların yanı sıra Taşdelen, Ortabağ, Ortasu, Gülyazı, Yemişli, Yekmal, Habur 2, Andaç, Ortaköy, Ballı ve İnceler köylerini ziyaret eden Tatar, Andaç köyünün Yamalı ve Aslanlı mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ileten Tatar, vatandaşların talep ve isteklerini tek tek dinledi. Tatar, köylerin ihtiyaçları, çözüm bekleyen sorunları, devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Ziyaretlerinde Terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma sürecinin önemine de değinen Tatar, bölgede güçlenen huzur ve güven ortamının yeni yatırımların önünü açacağına, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracağına dikkat çekti. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Tatar, AK Parti olarak milletin beklentilerini merkeze alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Uludere’nin her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tatar, siyasetin merkezinde milletin, hedefinde ise kalıcı eser ve hizmetlerin bulunduğunu ifade ederek, huzurun eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her alanda yeni fırsatlar oluşturmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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Arslan Tatar’ın Uludere ziyaretlerine Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek ve AK Parti Uludere İlçe Başkanı Ahmet Tonka eşlik etti.