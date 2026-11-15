Tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Koçbeyi köyü mevkisindeki Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli’nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı aksarken, çok sayıda araç yolda beklemek zorunda kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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