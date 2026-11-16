Silopi'de kırsal ulaşım için menfez çalışması

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy’de devam eden menfez çalışmalarını inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Silopi ilçesinde köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy’de yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Partal, yetkililerle görüşerek projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Köylerde ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla sürdürülen menfez çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.