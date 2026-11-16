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        Silopi Kaymakamı Partal, Ortaköy köyündeki menfez çalışmalarını yerinde inceledi

        Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy köyünde devam eden menfez çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Silopi Kaymakamı Partal, Ortaköy köyündeki menfez çalışmalarını yerinde inceledi

        Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy köyünde devam eden menfez çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Silopi'de köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Kaymakam Partal bu kapsamda Ortaköy köyünde yapımı süren menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek, Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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