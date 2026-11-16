Silopi Kaymakamı Partal, Ortaköy köyündeki menfez çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Partal bu kapsamda Ortaköy köyünde yapımı süren menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek, Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy köyünde devam eden menfez çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

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