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        Şırnak'ta asayiş ve narkotik operasyonları: 3 tutuklama

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 916 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalanırken, bu kişilerden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Şırnak'ta asayiş ve narkotik operasyonları: 3 tutuklama

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 916 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalanırken, bu kişilerden 3'ü tutuklandı.

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 271,51 gram esrar, 9,60 gram skunk, 5,44 gram metamfetamin, 2,20 gram eroin, 19,83 gram sıvı metamfetamin, 1,40 gram kokain, 2,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 18'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise bir haftada kişilere karşı 51, takibi gereken 44, malvarlığına karşı 24 ve topluma karşı 27 olmak üzere toplam 146 asayiş olayına ilişkin 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 78'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Öte yandan, il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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