Şırnak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince UYAP üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30 yıl ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 45 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 narkotik olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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