Silopi'de zeytin üretimi sahada takip edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hasat programı düzenlendi.

Özgen köyünde programa Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı. Program kapsamında heyet, üretici Serdar Soysal’a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına katıldı. Zeytin toplama çalışmalarını yerinde takip eden heyet üyeleri, üreticiyle bir araya gelerek tarımsal üretim ve bölge tarımının geliştirilmesine ilişkin konularda sohbet etti. Hasat programında üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Heyet üyeleri, ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı üretici Serdar Soysal’a teşekkür ederek Silopi’deki tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.