Olay Görümlü ile Çalışkan beldeleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, uçuruma yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede 33 yaşındaki M.Y.nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgli inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Görümlü ile Çalışkan beldeleri arasında, kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.