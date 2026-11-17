Kaza, öğleden sonra Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyü mevkisindeki kömür ocağında meydana geldi. Mehmet Yalman’ın kontrolünü kaybettiği 73 ABA 397 plakalı hafriyat kamyonu yoldan çıkıp yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Yalman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yalman’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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