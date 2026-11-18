AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 32 köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Beş gün süren ziyaretlerde "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatan Tatar, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini yerinde dinleyerek devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Uludere ilçesinde Andaç, Bağlı, Bağlıca, Ballı, Dağdibi, Gülyazı, Işıkveren, İnceler, Ortabağ, Ortaköy, Ortasu, Taşdelen ve Yemişli Köylerini, Beytüşşebap'ta ise Aşağıdere, Ayvalık, Başaran, Beşağaç, Boğazören, Bolağaç, Bölücek, Cevizağacı, Çığlıca, Dağaltı, Gökçe, Güneyyaka, Günyüzü, Ilıcak, Koyunoba, Mezraa, Mutluca, Pirinçli, Söğütce köylerini ziyaret etti. Tatar, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin en ücra köy ve mezralarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla buluştu. Gece gündüz sahada olduklarını belirten Tatar, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ziyaretlerde vatandaşların büyük bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Terörsüz Türkiye" ve kardeşlik sürecine destek verdiğini ifade eden Tatar, görüştükleri vatandaşların yüzde 95'inin memnuniyetlerini dile getirdiğini kaydetti. Sürecin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin gelişimine önemli katkılar sunacağını anlatan Tatar, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasının yeni istihdam ve geçim imkanları oluşturacağını söyledi. Tatar, "İnşallah bu huzur ortamıyla birlikte bu coğrafya güvenliğin ve huzurun merkezi olacak. Şırnak nasıl petrolün başkenti olduysa Beytüşşebap ve Uludere de maden konusunda büyük bir potansiyele sahip. Çinko, bakır ve diğer madenlerimizin ekonomiye kazandırılmasıyla vatandaşlarımız için yeni geçim kaynakları oluşacak'' dedi.

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Ziyaretlerin gece geç saatlere kadar devam ettiğini ifade eden Tatar, henüz ziyaret etmedikleri 8 köyün kaldığını dile getirerek, "Şu anda iki dağın arasındayız. Gece yarısı olmasına rağmen binlerce vatandaşımızla bir aradayız. Henüz ziyaret etmediğimiz sekiz köyümüz kaldı. Gece saat 2'ye kadar bütün köylerimizi ziyaret ederek programımızı tamamlayacağız'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a süreci başlatmasından dolayı teşekkür eden Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de verdiği destek dolayısıyla şükranlarını sundu. Sürecin büyük bir siyasi cesaret ve kararlılık gerektirdiğini belirten Tatar, "Gerçekten bu sürece baldıran zehri diyorum. Geçmişteki liderlerin de gelecekteki liderlerin de kolay kolay cesaret edemeyeceği bir adımdır. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu coğrafyadaki mazlum insanlara verdiği değerin, cesur ve kararlı liderlik duruşunun göstergesidir. Milletimiz de Cumhurbaşkanımızı dualarından eksik etmeyecektir'' şeklinde konuştu.

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Tatar, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkeye huzur ve esenlik getirmesini temenni ederek, bölgenin kalkınmasına yönelik yeni projelerde yer almak istediklerini belirtti.

Ziyaretlerde Tatar'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, kurum müdürleri, AK Parti İl Yönetimi üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.