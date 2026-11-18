Ankara’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle Şırnak’ı gururlandıran Eliha Aksak, Elfida Algit ve Mahir Basan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından ağırlandı.

Şırnaklı sporcuların ulusal düzeyde elde ettiği başarılar kentte sevinçle karşılandı. Ankara’da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ederek Şırnak’ın adını duyuran Eliha Aksak, Elfida Algit ve Mahir Basan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bir araya geldi. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette Başkan Yarka, başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek elde ettikleri derecelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporcuların başarısının kent adına büyük bir gurur olduğunu belirten Yarka, Şırnak'ın spor alanında elde ettiği başarıların artarak devam etmesini temenni etti. Sporculara emekleri ve azimleri dolayısıyla teşekkür eden Yarka, spor hayatlarında başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ile beraberindeki heyete teşekkür etti. Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle dikkat çeken üç sporcu, engelleri aşan azim ve mücadeleleriyle Şırnak'ta engelli bireylerin spora katılımı konusunda da örnek oldu.