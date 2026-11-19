Maziden Atiye Projesi kapsamında Şırnak’a gelen öğrenciler, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğuna inanılan Cudi Dağı Sefine Bölgesini ziyaret etti. Binlerce yıllık geçmişe sahip bölgeyi gezen öğrenciler, Şırnak’ın tarihî, kültürel ve manevi zenginliklerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Şırnak'ta genç nesillerin tarih ve kültür bilincini güçlendirmeyi amaçlayan Maziden Atiye Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe Projesi kapsamında kente gelen öğrenciler, Cudi Dağı Sefine Bölgesinde tarihin izlerini sürdü. Şırnak'ın en önemli tarihi ve manevi noktalarından biri olan Cudi Dağına çıkan öğrenciler, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğuna inanılan Sefine Bölgesini ziyaret etti. Binlerce yıllık geçmişi ve taşıdığı manevi anlamla dikkat çeken bölgede öğrenciler, Şırnak'ın kadim tarihini ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkanı buldu.

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Cudi Dağında geçmişin izlerini keşfettiler

Doğal güzellikleriyle olduğu kadar tarihî ve manevi mirasıyla da öne çıkan Cudi Dağı Sefine Bölgesi, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sundu. Ziyaret sırasında bölgenin tarihi önemi ve kültürel zenginlikleri yakından tanıtılırken, gençler de geçmişten günümüze taşınan değerleri yerinde görme fırsatı elde etti. Cudi Dağının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen gezi, öğrencileri Şırnak'ın binlerce yıllık tarihî mirasıyla buluştururken, kentin kültürel ve inanç turizmi potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sundu.