Şırnak Gabar'da 10 Mayıs 2021 tarihinde başlayan petrol üretimi, aradan geçen sürede önemli bir büyüme gösterdi. Bölgede açılan 184 kuyuda günlük 84 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı. Üretimin başladığı tarihten bugüne kadar çıkarılan toplam petrol miktarı ise 75,4 milyon varile yükseldi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda en önemli üretim merkezlerinden Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 10 Mayıs 2021'de başlayan petrol üretiminde bugüne kadar 75,4 milyon varile ulaşıldı. Bölgede 184 kuyuda günlük 84 bin varil petrol çıkarılırken, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'i Gabar'dan karşılanıyor. Gaziler ve Çardaklı sahalarında üretimin başlamasıyla birlikte bölgenin petrol potansiyeli daha da büyüdü. İki yeni sahada 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli belirlenirken, yeni kuyularla günlük üretimin yüzde 30 artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalarında Şırnak, sahip olduğu petrol rezervleri ve üretim kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Bir dönem petrol arama faaliyetleriyle gündeme gelen Gabar Dağı, bugün binlerce metre derinlikten çıkarılan yerli petrolün ekonomiye kazandırıldığı stratejik bir üretim sahasına dönüştü. Ulaşılan üretim rakamları, Şırnak'ın yalnızca bölgesel değil, Türkiye'nin enerji geleceği açısından da taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, Türkiye'nin toplam petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayarak yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir pay üstleniyor.

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Gabar'da 184 kuyuda kesintisiz üretim

Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim çalışmaları, bölgenin enerji haritasını değiştiren gelişmeler arasında yer alıyor. 184 üretim kuyusuna ulaşılmasıyla birlikte günlük 84 bin varillik kapasite yakalanırken, toplam üretimin 75,4 milyon varile ulaşması sahadaki çalışmaların büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Petrol üretiminde ulaşılan bu seviye, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarından elde ettiği katkıyı artırırken, Gabar'ı ülkenin önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle son dönemde yeni sahaların devreye alınması ve mevcut üretim alanlarında yürütülen geliştirme faaliyetleri, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin daha da yükselmesi yönündeki beklentileri artırıyor.

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İki yeni sahada 135 milyon varillik potansiyel

Gabar'daki büyümenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri Gaziler ve Çardaklı sahalarında yaşandı. Ekim ayı itibarıyla iki yeni sahada petrol üretimine başlanması, bölgedeki üretim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdı. İlk değerlendirmelere göre Gaziler ve Çardaklı sahalarında toplam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Bu rakam, Gabar ve çevresindeki petrol arama çalışmalarının geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Gaziler ve Çardaklı sahaların üretime kazandırılmasıyla birlikte yalnızca mevcut üretim kapasitesinin artırılması değil, bölgedeki petrol rezervlerinin daha etkin şekilde ekonomiye kazandırılacak.

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Günlük üretimde yüzde 30 artış hedefi

Gabar'da mevcut günlük 84 bin varillik üretimin ardından gözler yeni dönem hedeflerine çevrildi. Saha geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yeni petrol kuyularının devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretiminin yüzde 30 artırılması planlanıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Gabar'daki üretim kapasitesinde önemli bir sıçrama yaşanacak. Yeni kuyuların açılması ve üretime dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin yerli petrol üretimine sağlanan katkının da büyümesi bekleniyor. Bölgedeki çalışmalar, mevcut kuyuların üretim kapasitesinin değerlendirilmesinin yanı sıra yeni rezerv alanlarının belirlenmesi ve üretim sahalarının genişletilmesi açısından da önem taşıyor.

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Türkiye'nin enerji bağımsızlığında Şırnak imzası

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli üretimin artırılması, Türkiye'nin enerji politikalarının öncelikli başlıkları arasında bulunuyor. Bu kapsamda Gabar'da ulaşılan üretim rakamları, yerli petrolün ülke ekonomisine katkısının somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin Şırnak'tan karşılanması, kentin enerji sektöründeki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor. Günlük 84 bin varillik üretim ve bugüne kadar çıkarılan 75,4 milyon varil petrol, Gabar'ın ulaştığı üretim seviyesini ortaya koyuyor. Gaziler ve Çardaklı sahalarında belirlenen 135 milyon varillik potansiyel ile günlük üretimde hedeflenen yüzde 30'luk artış ise önümüzdeki dönemin en önemli beklentileri arasında yer alıyor.

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Gabar'da yeni dönemin kapısı aralanıyor

184 kuyuda başlayan ve günlük 84 bin varile ulaşan üretim, Gabar'da yeni bir dönemin kapısını araladı. 75,4 milyon varillik toplam üretim, iki yeni sahada belirlenen 135 milyon varillik petrol potansiyeli ve yüzde 30'luk üretim artışı hedefi, bölgenin enerji alanındaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Şırnak'ın dağlarında çıkarılan yerli petrol, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunarken, Gabar'daki yeni keşifler ve üretim çalışmaları ülkenin yerli kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.