Beytüşşebap’ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarında yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.