Şırnak'ın Uludere ilçesinde el freni çekilmeden park edilen minibüs, sürücüsünün gözleri önünde kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü. Sürücünün çaresiz bakışlarla izlediği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Uzungeçit beldesinde iş yerinin önüne minibüsünü park eden sürücü, araçtaki malzemeleri dükkana taşımaya başladı. Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra ilerlemeye başladı. Kontrolden çıkan araç sürücüsünün gözü önünde köprüden aşağı düştü. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın meydana geldiği bölgede jandarma ekiplerinin bulunması ve çevrede güvenlik önlemlerinin alınmış olması muhtemel bir başka tehlikenin önüne geçti. Köprüden düşen minibüste ağır hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.