Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzova'da üreticilerle buluştu
Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Düzova köyünde çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin talep ve sorunları yerinde dinledi.
Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Düzova köyünde çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin talep ve sorunları yerinde dinledi.
Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık ile teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, köydeki üreticilerle samimi bir sohbet ortamı oluşturuldu. Köyde gerçekleşen buluşmada çiftçilerin yürüttüğü tarımsal faaliyetler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, üreticilerin dile getirdiği talep, öneri ve beklentiler not alındı. Saha şartlarında karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilirken olası çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, üreticilerin verimliliğini artırmaya ve sahadaki sorunlara hızlı çözümler üretmeye yönelik köy buluşmalarını sürdüreceği kaydedildi.
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