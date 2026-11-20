Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden Düzova köyüne ziyaret
Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ve beraberindeki ekip Düzova köyünü ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.
Cizre Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ve beraberindeki ekip Düzova köyünü ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fındık teknik ekiple gerçekleştirdiği ziyarette köydeki üreticilerle bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.
Sahada karşılaşılan sorunlar yerinde tespit edilirken, çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Verimin artırılması, sahadaki sorunlara hızlı çözümler üretilmesi amacıyla köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.
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