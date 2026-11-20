Olay, saat 14.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs hareket ederek, menfezin bulunduğu alana düştü. Kazada minibüste hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs hareket ederek menfezin bulunduğu boşluğa düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.