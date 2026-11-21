İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesi, Bölücek ve Tuzluca köylerinin yüksek kesimlerinde üç gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.