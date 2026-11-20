Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa ve Kocaeli'den 80 öğrenci, Cizre ilçesine geldi.

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