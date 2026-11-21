Etkinliğin ardından özel gereksinimli çocuklar, verilen diş bakım ve hijyen malzemeleri için Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Gönüllüler, çocuklara ağız ve diş sağlığının korunması ile kişisel hijyenin önemi hakkında bilgiler vererek farkındalık oluşturdu.

Silopi'de faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kızılay gönüllüleri merkezde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi Silopi Temsilciliği, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklara diş fırçası, diş macunu ve hijyen malzemesi dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.