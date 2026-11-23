Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. 2329 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, yazarlar, yayınevleri ve okuyucuları bir araya getirecek.

Cizre Kaymakamlığının ev sahipliğinde Sanat Sokağı'nda düzenlenen fuarda, birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla buluşacak. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikte kitap stantlarının yanı sıra söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Fuara Nurullah Genç, Tarık Tufan, İbrahim Baz, Saliha Erdim, Gri Koç, Serdar Tuncer, Yasin Aktay, Halit Ertuğrul, İhsan Süreyya Sırma, Dursun Ali Erzincanlı, Bayram Karaçor ve Sinan Yağmur gibi isimler katılacak. Her gün saat 09.00'da kapılarını açacak olan fuar, 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, kültürel etkinliklerin artırılması ve yazarlarla okuyucular arasında doğrudan iletişim kurulmasının hedeflendiği fuarın, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Cizre sanat sokağında düzenlenen Fuara katılan protokol folklor ekibi ile karşılandı. Fuarda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Cizre edebiyatın başkenti Mem u Zin'in yaşadığı şehir. İnsanoğlunun dirilişinin, ikinci kez dirilişinin ve kötülüklerden kaçışın yaşandığı bir şehir, kadim bir şehir. Ama ne yazık ki bize son yüzyıllarda hep birbirimizle kavga etmişiz. Yani Mem u Zin'in şehrinde Allah'a aşkın konuşulduğu şehirde ve güzel iyiliğin emredildiği ve ilk yerli oku olan inancın sahiplerinin olduğu bu mekanda maalesef son yıllarda bize hep birbirimizle kavga etmişiz. Bugün yine eğlenirken bile birbirimize efendim havai fişek atıyoruz. Eksiğimiz de kitap okumak. Her şeyin otomatik kararlaştırıldığı yapay zekaya sorulduğu bir dönemde toplumsal olarak ilerlememiz gereken çok alan var. Ve bunu Cizre'de başarmak zorundayız. Cizre'de artık kitap fuarlarının konuşulduğu, kitapların konuşulduğu, yapay zekanın konuşulduğu bir döneme gelmiş durumdayız. Allah'a şükürler olsun. Bugün şehrimiz en güvenli, Türkiye'nin en güvenli ikinci şehridir. Cizre'nin tarihine baktığımız zaman Cizre bir dönem Bağdat'a bile küçümsüyor. İlimde, sanatta ve kültürde o kadar ilerliyor ki Bağdat ne ki diyor. Dikkatinizi de şuna çekmek isterim. Yani Abbasiler döneminde Bağdat dünyanın en büyük kütüphanelerinin olduğu bir şehirdir. Buna rağmen 16., 17. yüzyıla geldiğimiz zaman Cizre kendisini bölgedeki en önemli kültür ve sanat merkezi olarak görüyor. Allah'ın bir de bahşettiği şu Dicle Nehri ve güzel şehrimiz bizi bu güzelliklerin peşinden koşmaya adeta bir sorumluluk ve görev veriyor'' dedi.

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''Kitap insanın kendisini ve dünyayı tanıma yolculuğundaki en kıymetli rehberidir''

Cizre Kaymamakı Ahmet Vezir Baycar ise, "Bugün burada kitap fuarının açılışını gerçekleştirmenin yanı sıra bilginin, düşüncenin, kültürün ve medeniyet birikimimizin etrafında buluşmak için bir aradayız. Çünkü kitap insanın kendisini ve dünyayı tanıma yolculuğundaki en kıymetli rehberidir. Kitap okumak yalnızca bilgi edinmek değil, düşünmek, sorgulamak, farklı dünyaları tanımak ve geleceğe daha geniş bir perspektiften bakabilmektir. Bir toplumun gerçek zenginliği sahip olduğu maddi imkanlarla değil, yetiştirdiği insanlarla, ürettiği fikirlerle ve gelecek nesillere aktardığı kültürel mirasla saklıdır. Değerli misafirler, Cizre tarih boyunca yalnızca coğrafi konumuyla değil, yetiştirdiği ilim ve fikir insanlarıyla da medeniyet tarihimizde müstesna bir yer edinmiştir. Bu topraklar geçmişte ilimle, irfanla ve hikmetle anılmıştır. Bizlere düşen en önemli sorumluluk ise bu tarihi mirası yalnızca geçmişin bir hatırası olarak görmek değil, onu eğitimle, bilimle, sanatla ve kültürle geleceğe taşımaktır. İşte 2. Cizre Kitap Fuarını bu anlayışın önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kitaplar yalnızca fuar günlerinde değil, hayatımızın her döneminde en yakın yol arkadaşlarımızdan biri haline getirmemizi temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, bir kültür etkinliğinin başarısı yalnızca organizasyon büyüklüğüyle değil, toplumda meydana getirdiği etkiyle ölçülür" diye konuştu.

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Şırnak Kültür ve Turizim İl Müdürü Celal Baz da ''Kitap Fuarına büyük bir ilgi var. Fuara gelen yayınevleriyle yaptığımız istişarelerde kitap yoğunluğun fazla olduğunu öğrendik. Hayatımda en çok kitap okumayı seviyorum. Kitapta insan beyninin en önemli gıdası olduğunu düşünüyorum. O yüzden insan hiçbir zaman kitabı hayatından eksik etmememiz gerekir" şeklinde konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Cizre Kitap Fuarının açılışına Şırnak Valisi Birol Ekinci, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.