Ziyarette Şırnak ve Cizre'deki sanayi yatırımları, ticaret hacminin artırılması ve sınır ticaretinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Adan beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette Cizre TSO Başkanı Elçi ile görüştü.

MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Ahmet Adan ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Muad Elçi'yi ziyaret etti.

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