Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenecek fuarda, 51 yayınevi ve birçok yazarın kitapları 77 stantta sergilenecek.

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