Silopi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı Silopi Koç İlköğretim Okulu'nda devam etti.
Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, öğretmenlerin hazırladığı koro çeşitli parçaları seslendirdi.
Törene Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğretmenler katıldı.
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