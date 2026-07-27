Şırnak'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Alakamış köyü kırsalında Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Öte yandan, organizatörlere ve düzensiz göçmenlere 527 bin 744 lira idari para cezası uygulandı.​​​

