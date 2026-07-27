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        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20-26 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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