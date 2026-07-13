Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak’ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında güvenlik ve asayiş konuları görüşüldü.

        Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Murat Çiçek ve Muhammet Çiftci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve kurum temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı
        Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Silah, sigara ve milyonluk kaçak ürün ele...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Silah, sigara ve milyonluk kaçak ürün ele...
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 45 şüpheli hakkında...
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 45 şüpheli hakkında...