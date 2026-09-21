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        Şırnak'ta 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

        Şırnak'ta düzenlenen "5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Şırnak'ta 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

        Şırnak'ta düzenlenen "5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya, ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcu katıldı.

        Turnuvanın açılışı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen gösteri maçında Vali Birol Ekici, sporcularla ve gençlerle maç yaptı.

        Programda konuşan Vali Ekici, bu yıl beşincisini düzenledikleri tenis turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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        Bölgede yaşanan huzur ortamına değinen Ekici, "Artık Türkiye'de huzur ve güven dendiği zaman en önde gelen illerin arasında geliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada artık daha iyiyi aramak zorundayız." dedi.

        Ekici, ​​​​​​​turnuvaya katılan sporcuların kentten güzel anılarla ve duygularla ayrılmalarını temenni ederek turnuvanın kentte düzenlenmesi dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'e teşekkür etti.

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak gençliğin ve sporun yanında olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

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        Amatör spor kulüplerine verdikleri desteklerle çocukların spora erken yaşta başlamalarını teşvik ettiklerini belirten Yarka, şöyle konuştu:

        "Biliyoruz ki bir şehrin gücü gençlerin hayallerine sunduğu imkanlarla büyür. Bugün Cudi Cup bu anlayışın uluslararası bir yansımasıdır. Cudi'nin eteklerinde yükselen her raket Şırnak'ın dünyaya açılan penceresinden biridir. Bu 6 günün sonunda kortlarda yalnızca şampiyonların değil, güzel anıların ve yeni dostlukların da kazanılacağına inanıyorum."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise Bakanlık tarafından kente yapılan yatırımlara değinerek, "Yapılan modern spor tesisleri sayesinde Şırnak, spordaki uluslararası başarılarıyla, uluslararası organizasyonları ile gönüllerin ve kardeşliğin birleştiği bir şehir haline geldi. Çok daha güzel hikayeler yazmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından Vali Ekici, protokol üyeleriyle Türk Kızılay, AFAD, Yeşilay ve Şırnak Üniversitesince alanda açılan çadırları gezdi, verilen hizmetlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcıları Mehmet Tığlı, Murat Çiçek ve Fikri Badıoğlu, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurumlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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