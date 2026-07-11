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        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

        Önceki gün arkadaşlarıyla Taşarası köyü Komato bölgesinde balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam edildi.

        İl Özel İdaresinin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak su debisini sığlaştırma çalışmaları yürüttü.

        Sualtı ve su üstü dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında, çayda yaklaşık 3 kilometrelik alanın tarandığı ve Taşarası köyü Habur 2 Köprüsü Irak sınırına kadar gelindiği öğrenildi.



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