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        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde Irak sınırında devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde Irak sınırında devam ediyor.


        Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla, çayın Komato bölgesi ile Irak sınırı arasında kalan bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

        Su altı araçları ve dronların kullanıldığı arama çalışmalarında, dalgıç ekipleri de rafting botunu çaya indirebildiği alanlarda halatlı ve balık ağlarıyla arama yaptı.

        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, yaptığı açıklamada, Sak'ın bulunması için yürüttükleri arama çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Taş, ağaç, hayvan gibi tüm cisimler dron kamerasından yakınlaştırılarak ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Vadi çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Bu nedenle bölgede en etkili çalışma şekli teknolojiden faydalanmak. Son model gece görüşlü, termal kameralı ve yapay zeka destekli dronla arama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz."

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