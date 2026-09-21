Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'İ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 46'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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