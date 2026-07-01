Şırnak'ta çıkan anız yangınında 1 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangınında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangınında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cizre-Şırnak kara yolunun Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli mevkisinde daha önce hasat yapılan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında alevlerin arasında kalarak yaralanan M.M. (73) sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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