Şırnak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Damlaca köyü dağlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, bölgeye gelerek yetkililerden yangına ilişkin bilgi aldı.
Öte yandan Kızılay Şırnak Şubesi ekipleri, yangınla mücadele eden ekiplere ikramlarda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.