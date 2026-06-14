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        Şırnak'ta devrilen su tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ta su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Şırnak'ta devrilen su tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ta su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Aydın G. idaresindeki 27 AVG 599 plakalı su tankeri, Şırnak-Siirt kara yolunun Kaymakam Çeşme köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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