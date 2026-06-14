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        Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Akdizgin köyü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Velat Çetin, serinlemek için girdiği nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Çetin'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında bulundu.

        Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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